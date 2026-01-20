Mandarina apo portokall, cili frut ka më shumë lëndë ushqyese?

Frutat agrume dallohen për shijen dhe përfitimet e tyre shëndetësore, pasi ngrënia e portokalleve, mandarinave dhe klementinave mund të jetë një mënyrë e shijshme për të forcuar sistemin imunitar dhe për të siguruar lëndë ushqyese të vlefshme.
Portokallet konsiderohen protagonistët e dimrit, pasi përmbajnë minerale dhe antioksidantë, dhe janë lidhur me përfitime të ndryshme shëndetësore, të tilla si përmirësimi i funksionit të sistemit imunitar, zvogëlimi i inflamacionit, zvogëlimi i rrezikut të sëmundjeve të zemrës dhe kancerit, si dhe përthithja më e mirë e hekurit.
Por sa më të mira janë ato nga ana ushqyese sesa mandarinat?
Pavarësisht ndryshimit në madhësi, të dy frutat kanë kalori dhe karbohidrate të ngjashme: rreth 47 kalori për portokallin dhe 47–53 për mandarinën, si dhe 11–12 g karbohidrate për portokallin dhe 11–13 g për mandarinën.
Vitamina C
Portokallet fitojnë betejën në përmbajtjen e vitaminës C, me rreth 59.1 mg për 100 g, krahasuar me 26.7 mg për mandarinat e zakonshme. Megjithatë, klementinet përmbajnë rreth 48.8 mg , që është më shumë vitaminë C sesa mandarinat.
Lëndë të tjera ushqyese
Portokallet përmbajnë më shumë fibra, të cilat na mbajnë të ngopur më gjatë nëse i hamë të plota. Ato gjithashtu përmbajnë karotenoide, flavonoide, folate dhe kalium.
Mandarinat përmbajnë gjithashtu antioksidantë, karotenoide, sasi të vogla mineralesh dhe vitaminash, dhe, krahasuar me portokallet, ato kanë një përmbajtje relativisht më të lartë të vitaminës A, falë beta-karotenit.
Çfarë duhet të keni kujdes kur hani portokalle?
Aciditeti i portokallit mund të prekë njerëzit me refluks gastroezofageal ose ndjeshmëri të stomakut.
Lëngu i portokallit humbet përmbajtjen e tij të lartë të fibrave dhe mund të përmbajë më shumë sheqerna, veçanërisht nëse ka sheqer të shtuar.
Çfarë duhet të keni kujdes kur hani mandarina?
Përmbajtja më e ulët e fibrave për 100 g krahasuar me një portokall do të thotë që mund të humbisni disa nga këto “përfitime” nëse sasia është e vogël.
Në disa varietete, mandarinat mund të kenë më pak vitaminë C , kështu që nëse dieta juaj bazohet në sasi minimale të frutave, portokallet ofrojnë më shumë përmbajtje.
Çfarë të zgjidhni?
Kur bëhet fjalë për frutat agrume, ndryshimet midis llojeve janë në të vërtetë të vogla. E gjitha varet nga nevojat, shija dhe mënyra se si i përfshini ato në dietën tuaj.
Nëse dëshironi marrjen maksimale të vitaminës C dhe fibrave në një porcion, portokalli ndoshta ofron një raport më të mirë.
Nëse kërkoni lehtësi, mandarinat janë më praktike pasi mund të hahen edhe si një meze e lehtë. Në fakt, nëse hani më shumë se një, marrja juaj e vitaminës C rritet.
Është mirë të alternohen varietetet e agrumeve për të përfituar nga diversiteti i lëndëve ushqyese dhe komponimeve antioksiduese.