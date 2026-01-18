Manovra e votave në Kosovë – Rinumërimi nxjerr parregullsi të mëdha, kandidatët distancohen

Pas zgjedhjeve parlamentare të 28 dhjetorit 2025, rinumërimi i votave në disa komuna të Kosovës ka nxjerrë në pah manipulime të mundshme.
Rasti më i dukshëm është ai i Komunës së Prizrenit, ku kandidatët raportojnë ndryshime të votave të tyre, disa me dallime të konsiderueshme, të tjerët më të vogla, por asnjë nuk ka shpëtuar nga ndikimi i mundshëm në proces.
Driton Selmanaj, kandidat për deputet nga LDK-ja ka bërë të ditur se 895 vota të tij janë përshkruar rrejshëm. Ai distancohet plotësisht nga çdo manipulim të mundshëm dhe kërkon rinumërim të plotë të të gjitha kutive. Selmanaj ka theksuar se kjo nuk është një dukuri e izoluar, por një problem që, sipas tij, ka ndodhur në të gjithë Kosovën dhe kërkon ndërhyrjen e institucioneve të drejtësisë për të zbardhur skemën e abuzimit.
Edhe Anton Quni nga LDK-ja ka reaguar pas rinumërimit të votave në Prizren, duke theksuar se çdo rritje artificiale e votave në emrin e tij është bërë pa dijeninë e tij dhe pa qëllim të ndonjë manipulimi. Ai u zotua të bashkëpunojë me organet e drejtësisë për të zbardhur rastin dhe për të siguruar që vullneti i qytetarëve të respektohet.
Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka paralajmëruar se rinumërimi i pjesshëm i votave ka nxjerrë në pah një skemë manipulimi me përmasa shqetësuese. Ai ka bërë thirrje që çdo votë të rinumërohet një për një, duke theksuar se pa një rinumërim të plotë, integriteti i zgjedhjeve nuk mund të sigurohet. Haradinaj ka kritikuar mungesën e veprimeve nga Prokuroria dhe ka apeluar tek të gjitha mekanizmat relevantë që të mbrojnë votën e qytetarit, duke paralajmëruar se çdo lëvizje tjetër mund të ketë pasoja të pariparueshme për demokracinë.
Këto raste kanë nxitur reagime edhe në nivel institucional. Partia Demokratike e Kosovës (PDK) ka bërë të ditur se çdo indikacion për manipulim të votës është i papranueshëm dhe kërkon konkluzione të shpejta dhe të qarta nga organet kompetente për të siguruar integritetin e procesit zgjedhor.
Ekspertët e sigurisë dhe njohësit e procesit zgjedhor vlerësojnë se manipulimet e votave mund të jenë pjesë e një skenari të organizuar, ku abuzohet masivisht me vullnetin e qytetarëve për të mbuluar devijime në të gjitha subjektet politike.