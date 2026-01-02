“Marina Mbretërore Saudite vendoset në Detin Arabik për inspektime dhe për të luftuar kontrabandën”

Koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite ka bërë të ditur Marina Mbretërore Saudite është vendosur në Detin Arabik për të filluar operacionet e inspektimit dhe kundër kontrabandës, transmeton Anadolu.
Zëdhënësi i koalicionit, gjeneral major Turki al-Maliki, në platformën sociale të kompanisë amerikane X tha se vendosja synon të forcojë mbikëqyrjen detare dhe të kryejë detyra operacionale për të garantuar sigurinë dhe stabilitetin në rajon.
Ky hap vjen në kuadër të përpjekjeve të vazhdueshme të forcave detare saudite për të mbrojtur korridoret ndërkombëtare detare dhe për të luftuar aktivitetet e paligjshme.