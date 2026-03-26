Mark Zuckerberg po ndërton një “robot AI” për ta ndihmuar në drejtimin e kompanisë dhe për të mbetur konkurrues

Drejtori Ekzekutiv i Meta-s, Mark Zuckerberg, po ndërton një “agjent të inteligjencës artificiale (IA)” për ta ndihmuar të kryejë detyrat e tij ekzekutive në mënyrë autonome, sipas një raporti.
Një agjent i IA-së mund të planifikojë dhe kryejë në mënyrë autonome detyra në emër të një përdoruesi, me pak ndërhyrje njerëzore, siç është kërkimi i informacionit dhe kryerja e detyrave të tilla si ndihma për të planifikuar një pushim.
Dhe Zuckerberg po e zhvillon agjentin për të përfunduar detyrat më shpejt, shkruajnë mediat e huaja.
Për shembull, “boti” do t’i lejojë multimiliarderit të teknologjisë të marrë informacion më shpejt, pa pasur nevojë të kalojë nëpër raporte dhe strukturën e menaxhimit të organizatës, sipas The Wall Street Journal (WSJ).
Zhvillimi është pjesë e një lëvizjeje më të gjerë për të integruar IA-në në të gjitha rrjedhat e punës së punonjësve të Meta-s, në mënyrë që kompania të mund të heqë shtresa nga struktura e saj organizative dhe të mbetet konkurruese në garën për të adoptuar IA-në, sipas WSJ.
“Ne po i ngremë lart kontribuesit individualë dhe po i sheshojmë ekipet”, tha Zuckerberg në një telefonatë për të ardhurat e kompanisë muajin e kaluar, raportoi WSJ. “Nëse e bëjmë këtë, atëherë mendoj se do të bëjmë shumë më tepër dhe mendoj se do të jetë shumë më argëtuese”.
Punonjësit e Meta-s thuhet se tashmë po përdorin mjete të IA-së si “Second Brain”, i cili ndihmon në gjetjen dhe organizimin e dokumenteve, dhe “My Claw”, një agjent i personalizuar i IA-së që mund të komunikojë me agjentët e të tjerëve dhe vepron ngjashëm me asistentët personalë.
Meta bleu Moltbook, një rrjet social për chatbot-et e IA-së, në fillim të këtij muaji.
Kompania thuhet se ka krijuar gjithashtu një bord mesazhesh të brendshëm, të ngjashëm me disa nga veçoritë e Moltbook, që agjentët e IA-së të bisedojnë me njëri-tjetrin.
Meta gjithashtu bleu kompaninë e agjentëve të IA-së Manus vitin e kaluar.