Marrëzi pastorale në Shtëpinë e Bardhë

Lutjet drejtuar Zotit nga djaj që marrëzisht po i vënë flakën botës
Pastorët e krishterë që u takuan me Presidentin e SHBA-së Donald Trump në Zyrën Ovale të enjten në mbrëmje u lutën për suksesin e Amerikës në luftën me Iranin.
Gjatë takimit, pastorët e rrethuan Trump-in në zyrën e tij dhe u lutën së bashku për udhëzim, mençuri dhe mbrojtje ndërsa ai udhëheq vendin.
Mbledhja u organizua me pjesëmarrjen e Zyrës së Fesë në Shtëpinë e Bardhë, të kryesuar nga Paula White, një televangjeliste e cila është kritikuar për praktikat e saj të diskutueshme të mbledhjes së fondeve.
Një nga pastorët që morën pjesë në ceremoninë e Shtëpisë së Bardhë foli për nderin e tij për të udhëhequr lutjen për presidentin e SHBA-së, ndërsa pjesëmarrësit e tjerë folën për një “ditë të jashtëzakonshme” dhe një kohë të rëndësishme për t’u lutur për udhëheqjen e SHBA-së.
Pjesëmarrësit i kërkuan Zotit t’i japë Presidentit Trump mençuri, ta mbrojë atë nga çdo e keqe dhe ta ndihmojë të promovojë politika të bazuara në atë që ata e përshkruan si vlera dhe drejtësi të bazuara në besim.
Siç komentojnë mediat ndërkombëtare, lutja në grup pasqyron shtrirjen e vazhdueshme të Trump-it ndaj grupeve të krishtera ungjillore, një grup që është një bazë politike kyçe për republikanët. /tesheshi.com/