“Martesa nuk është…

Për bukurinë e gruas e as për pashinë e burrit,

Por, për ndërtimin e shtëpisë me dashuri, me mëshirë dhe me prehje;

E rrethuar me një thurje prej bindjes ndaj Allahut të Lartmadhëruar!”

______________________

Shejkh Muhamed El-Gazali



Nga: Hoxhë Lavdrim Hamja