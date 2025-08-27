Maserati thotë se njerëzit kanë një ‘ndjesi të keqe’ për supermakinat elektrike

Maserati thotë se ka anuluar versionin elektrik të modelit MC20, pasi pretendon se klientët preferojnë makinën me motor me djegie të brendshme.
Kreu i inxhinierisë, Davide Danesin, tha se shumë blerës të supermakinave kanë rezerva ndaj automjeteve elektrike.
Për këtë arsye, kompania do të fokusohet në prodhimin e modeleve me motor tradicional, duke përfshirë motorin Nettuno V-6.
Edhe një kuti manuale mund të rikthehet në një model të limituar, pasi Maserati nuk ka shitur makina me tre pedale që nga 2000.
CEO i Alfa Romeo dhe Maserati, Santo Ficili, njoftoi se dy markat do të bashkëpunojnë më shumë në të ardhmen për një supermakinë me motor me benzinë.