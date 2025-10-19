Mashtrime me miliona euro, Europol shkatërron rrjetin evropian të krimit kibernetik

Policia letoneze ka shkatërruar një rrjet të madh në internet që ka mashtruar mijëra viktima në të gjithë Evropën. Policia arrestoi shtatë të dyshuar, njoftoi agjencia e zbatimit të ligjit e BE-së, Europol.
Për të shkatërruar rrjetin kriminal, hetuesit e zbatimit të ligjit nga Austria, Estonia dhe Letonia, në partneritet me agjencitë e BE-së Europol dhe Eurojust, u bashkuan.
Hetimi kulmoi me një operacion që u zhvillua më 10 tetor. Të dyshuarit e ndaluar besohet se janë përgjegjës për më shumë se 1,700 raste individuale të mashtrimit kibernetik në Austri dhe 1,500 në Letoni.
Humbja financiare arrin në gati 5 milionë euro, nga të cilat 4.5 milionë euro ishin në Austri dhe 420,000 euro në Letoni. Bëhet e ditur se si pjesë e operacionit, i cili u quajt SIMCARTEL, policia sekuestroi 1,200 pajisje SIM dhe 40,000 karta SIM aktive.
“Vepra të tjera penale të lehtësuara nga ky shërbim kriminal përfshijnë mashtrimin, zhvatjen, kontrabandën e emigrantëve dhe shpërndarjen e materialeve të abuzimit seksual me fëmijë”, shkroi Europol në një deklaratë.