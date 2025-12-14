Mashtroi investitorët që i besuan kursimet e jetës, 15 vjet burg për sipërmarrësin e kriptovalutave

Do Kwon, sipërmarrësi korean i kriptomonedhave dhe bashkëthemelues i Terraform Labs, është dënuar me 15 vite burg nga një gjykatë federale në Manhattan, pas akuzave për mashtrim të shkallës së lartë që çuan në humbje prej rreth 40 miliardë dollarësh.
Gjatë seancës, gjyqtari Paul A. Engelmayer e quajti rastin “një mashtrim epik”, duke theksuar se Kwon mashtroi investitorët që i besuan kursimet e jetës.
Kwon, 34 vjeç, kishte pranuar fajësinë për komplot për mashtrim dhe mashtrim me telekomunikacion, si dhe për deklarata të rreme mbi stablecoin-in TerraUSD, i cili duhej të mbante vlerën e 1 dollarit, por dështoi duke shkaktuar kolapsin e tregut.
Ai kërkoi ndjesë në gjykatë, duke iu referuar viktimave që humbën shuma të mëdha, përfshirë një investitor që humbi deri në 500 mijë dollarë.
Prokuroria paraqiti prova të planeve të rafinuara të Kwon për të manipuluar vlerën e kriptomonedhave, duke kërkuar një dënim të rëndë për shkak të dëmit të jashtëzakonshëm ekonomik.
Mbrojtja kërkoi dënim vetëm 5-vjeçar, në mënyrë që ai të mund të ekstradohet në Korenë e Jugut, ku e presin akuza të tjera. Pas vuajtjes së gjysmës së dënimit në SHBA, ai mund të aplikojë për transferim.
Në një proces të veçantë civil, Kwon ka rënë dakord të paguajë një gjobë prej 80 milionë dollarësh dhe t’i ndalohet çdo aktivitet në tregun e kriptove, sipas marrëveshjes me Komisionin Amerikan të Letrave me Vlerë (SEC).
Rasti i tij shihet si një nga skandalet më të mëdha financiare në botën e kriptomonedhave.