Një matematikan në kompaninë amerikane të inteligjencës artificiale Anthropic pretendoi të premten se, së bashku me modelin e inteligjencës artificiale Claude të kompanisë, ka zgjidhur Hipotezën e Riemannit, një nga problemet më të famshme të pazgjidhura në matematikë, e cila ka mbetur e pazgjidhur për 167 vjet, transmeton Anadolu.
Levent Alpoge tha se ka zbuluar një provë për këtë hipotezë, të propozuar për herë të parë në vitin 1859 nga matematikani gjerman Bernhard Riemann.
“Besoj se, duke punuar me Claude, kam zbuluar një provë për Hipotezën e Riemannit”, shkroi Alpoge në një deklaratë prej katër faqesh të publikuar në uebsajtin e tij.
Hipoteza e Riemannit lidhet me shpërndarjen e numrave të thjeshtë, të cilët pjesëtohen vetëm me veten dhe numrin një.
Një provë e suksesshme mund të thellojë të kuptuarit e matematikanëve për modelet themelore numerike dhe të ketë pasoja për shkencat kompjuterike, kriptografinë dhe fizikën teorike.
Hipoteza është një nga shtatë problemet e mijëvjeçarit të përcaktuara nga Instituti Clay i Matematikës me seli në SHBA, secili prej të cilëve shoqërohet me një çmim prej një milion dollarësh për zgjidhjen e suksesshme.
Alpoge tha se Claude luajti rol vendimtar në zhvillimin e provës së propozuar, duke përparuar në disa raste përtej nivelit të tij të të kuptuarit matematikor.
“Claude më tejkaloi shumë pranë përfundimit”, shkroi ai.
Studiuesi pretendoi gjithashtu se ka zgjidhur një version më të gjerë të problemit.
Ai tha se e publikoi argumentimin matematikor në Lean, një gjuhë programimi e krijuar për të verifikuar provat matematikore dhe për të zbuluar gabimet logjike.
Andrew Sutherland, matematikan në Institutin e Teknologjisë në Masaçusets (MIT), bëri të ditur se kodi i dorëzuar i ka kaluar disa kontrolle të pavarura verifikimi kompjuterik.
Megjithatë, sipas Sutherland, kontrolle të tjera janë ende në proces.
Zbulimi i pretenduar ende nuk ka marrë miratim të gjerë nga komuniteti i matematikës.