Mazda e re sedan elektrik po vjen në Evropë!

Nuk ka asnjë lajm për Mazda 6 e re, domethënë nuk kishte asnjë. Në tregun evropian, burimet e modelit aktual presin të skadojnë, ndaj emri dhe forma e trupit do të hyjnë në histori.

Por në panairin e automjeteve në Pekin, u prezantua Mazda6 i ri, ose EZ-6, i cili duket si një produkt i Mazda-s, por bazohet në të njëjtën arkitekturë EPA1 si Deepal SL03, një sedan i prodhuar nga Changan, partneri kinez i Mazda-s.

Prodhimi i modelit të ri do të nisë para fundit të këtij viti dhe si treg përmendet vetëm Kina. Kjo veturë në njërin version do të drejtohet vetëm nga një motor elektrik, ndërsa në tjetrin do të jetë i pajisur me një motor benzine si zgjatues i rrezes.

EZ-6 është 4921 mm i gjatë, 1890 mm i gjerë dhe 1485 mm i lartë, dhe në versionin elektrik do të ketë një shpërndarje perfekte të peshës 50:50.

Mazda ka konfirmuar se automjeti elektrik do të ketë një distancë prej 600 km, ndërsa me motorin me benzinë do të zgjerohet në 1000 km me një cisternë karburanti dhe një bateri të plotë.

Fuqitë elektrike Deepala SL03 ka të ngjarë të ofrohen edhe në EZ-6. Janë paketat e baterive 58,9 kWh dhe 66,8 kWh, të cilat drejtojnë motorin elektrik të pasmë me 215 kuaj/fuqi ose 255 kuaj/fuqi. Nuk ka asnjë informacion për motorin me benzinë.