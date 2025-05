Mazda po mendon seriozisht për një motor të fuqishëm Wankel

Mazda po planifikon të rikthejë motorin rotativ Wankel me dy rotora, duke e afruar më shumë realizimin e këtij projekti.

Sipas një interviste për revistën Road & Track, drejtori ekzekutiv i Mazdës, Masahiro Moro, deklaroi se kompania ka rihapur grupin e zhvillimit për motorët rotativë me qëllim përmbushjen e standardeve të rrepta të emetimeve, si LEV IV në SHBA dhe Euro 7 në Evropë.

Moro theksoi se një motor me një rotor nuk do të ishte mjaftueshëm i fuqishëm për tregun amerikan, prandaj Mazda po zhvillon një konfigurim me dy rotora.

Ai pranoi se motorët rotativë kanë pasur vështirësi në përmbushjen e standardeve të emetimeve, çka çoi në ndërprerjen e prodhimit të tyre në vitin 2012. Megjithatë, përparimet e fundit janë inkurajuese.

Në vitin 2023, Mazda riktheu motorin rotativ si gjenerator për zgjatjen e autonomisë në modelin elektrik MX-30.

Tani, sistemi me dy rotora pritet të përdoret në një model sportiv, ndoshta të bazuar në konceptin Iconic SP.