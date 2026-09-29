Mazda shpjegon pse vazhdon të ofrojë motorët klasikë me benzinë

Mazda nuk dëshiron t’i japë fund motorëve me benzinë. Edhe pse prodhuesi japonez vitet e fundit ka prezantuar një sërë modelesh hibride, kompania vazhdon të investojë edhe në motorët tradicionalë me djegie të brendshme.
Sipas Moritz Oswald, përgjegjës për planifikimin e produkteve të Mazda-s në Evropë, këta motorë mbeten shumë të rëndësishëm në tregjet e mëdha.
“Një pjesë e strategjisë sonë është të ofrojmë motorin e duhur për klientin e duhur”, tha Oswald në një intervistë për revistën Car Magazine.
“Ne nuk do ta heqim motorin me djegie të brendshme brenda natës”, theksoi ai, duke treguar se Mazda nuk dëshiron të ndjekë vetëm drejtimin drejt automjeteve elektrike.
Hapi i ardhshëm i rëndësishëm teknologjik i kompanisë do të jetë motori i ri me benzinë Skyactiv-Z, me katër cilindra dhe vëllim 2.5 litra. Sipas Mazda-s, motori është duke u zhvilluar për të përmbushur standardet e ardhshme të emetimeve Euro 7 në Evropë.
Motori përdor një proces djegieje me përzierje shumë të varfër, duke synuar të shfrytëzojë më mirë nxehtësinë e krijuar gjatë djegies. Kjo teknologji synon të ulë konsumin e karburantit pa cenuar performancën e motorit.
Skyactiv-Z do të kombinohet me sistemin hibrid të zhvilluar nga Mazda dhe pritet të përdoret në gjeneratën e ardhshme të Mazda CX-5, e cila është planifikuar të prezantohet deri në fund të vitit 2027.
Mazda thotë se motori i ri do të jetë një komponent i rëndësishëm i gamës së saj në periudhën e elektrifikimit. Teknologjitë e zhvilluara për Skyactiv-Z pritet të përdoren më vonë edhe në motorët më të mëdhenj me gjashtë cilindra në linjë, si dhe në zhvillimin e motorëve rrotullues të kompanisë.
Qasja e Mazda-s është që motorët me djegie të brendshme dhe teknologjitë elektrike të përdoren paralelisht, në vend që kompania të fokusohet vetëm te automjetet elektrike.