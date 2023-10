Ish-ambasadori Hysa: Pesha e sulmit në

Edhe gjatë ditës së sotme Ministrja e Tregëtisë dhe Industrisë Rozeta Hajdari do të dal para gjykatës.

Kjo seancë do të mbahet lidhur me rastin e aksidentimit me veturë të një të miture në Prishtinë nga ana e Ministres.

Seanca gjyqësore pritet të filloj nga ora 13:15.

Kujtojmë se të hënën, Hajdari është paraqitur para trupit gjykues me një seancë të mbyllur, por nuk ka pasur një vendim në fund.

Pas përfundimit të seancës ajo nuk është deklaruar për media.