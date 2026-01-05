Mbështetësit e Maduros protestojnë në Karakas mes zhvillimeve politike në Venezuelë

Mbështetës të presidentit të Venezuelës, Nicolas Maduro, u mblodhën gjatë një proteste në kryeqytetin Karakas, raporton Anadolu.
Gjatë tubimit në kryeqytet, disa protestues u panë duke mbajtur armë.
Djali i Maduros, anëtar i Asamblesë Kombëtare të Venezuelës, u bëri thirrje mbështetësve që të mobilizohen mes rritjes së tensioneve politike.
Presidenti amerikan, Donald Trump, deklaroi se një veprim ushtarak amerikan të shtunën rezultoi me kapjen e Maduros dhe bashkëshortes së tij, Cilia Flores, duke u zotuar se SHBA-ja do të ushtrojë kontroll amerikan mbi vendin përkohësisht, me trupa amerikane nëse është e nevojshme.
Trump e kishte akuzuar Maduron për mbikëqyrjen e dërgesave të drogës drejt SHBA-së dhe për mbajtjen e pushtetit në mënyrë të paligjshme përmes mashtrimit zgjedhor. Maduro, i cili aktualisht ndodhet në paraburgim në një qendër ndalimi në New York në pritje të akuzave për drogë, i ka hedhur poshtë akuzat, ndërsa zyrtarët në Karakas kanë bërë thirrje për lirimin e tij.