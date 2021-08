114 aksidente trafiku kanë ndodhur në 24 orët e fundit në vendin tonë.

Sipas statistikave të përgjithshme të policisë një prej tyre ka qenë me fatalitet, 37 me të lënduar si dhe 76 me dëme materiale, përcjell Klankosova.tv.

Ndryshe, gjatë kësaj periudhe janë shqiptuar edhe 1845 gjoba trafiku dhe 14 për mosrespektim të ligjit anti COVID-19.