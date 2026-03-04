Mbi 100 të vdekur nga rrëshqitja e dheut në një minierë në Republikën Demokratike të Kongos

Mbi 100 persona humbën jetën në një rrëshqitje dheu në një vend minierash koltani në lindje të Republikës Demokratike të Kongos, thanë mediat lokale të mërkurën, transmeton Anadolu.
Rrëshqitja e dheut ndodhi të martën në zonën minerare Rubaya në rajonin Kivu Verior pas shirave të rrëmbyeshëm, raportoi portali i lajmeve Actuality, duke cituar dëshmitarë.
Viktimat janë kryesisht minatorë artizanë që nxirrnin koltan. Viktimat përfshijnë minatorë, shitës ushqimesh dhe tregtarë të tjerë të vegjël, tha raporti, duke shtuar se puna e gërmimit për të gjetur të zhdukurit po zhvillohet me mjete bazë në kushte jashtëzakonisht të vështira.
Incidenti vjen vetëm një muaj pasi një tjetër fatkeqësi goditi të njëjtin vend në janar, duke vrarë mbi 400 persona, sipas raporteve të mediave lokale.
Autoritetet ende nuk kanë bërë ndonjë njoftim zyrtar për incidentin, i cili ndodhi afërsisht 70 kilometra në perëndim të kryeqytetit provincial Goma.
Por raporti, duke cituar një minator që i mbijetoi aksidentit, tha se një bosht filloi të shembej ngadalë dhe brenda sekondave mbuloi shumë njerëz.
Mediat lokale tregojnë se minatorët punojnë pa pajisje mbrojtëse dhe nuk ka inxhinierë për të vlerësuar fortësinë e tokës dhe për të paralajmëruar minatorët për rreziqet e mundshme.
Zona e minierave, e pasur me minerale duke përfshirë koltan, kasiteritin, arin dhe turmalinën, ka qenë nën kontrollin e rebelëve të M23 që nga viti 2024.
Pas aksidentit të muajit të kaluar, qeveria denoncoi atë që e quajti shfrytëzim të vazhdueshëm të paligjshëm të mineraleve në vend nga rebelët.
Pavarësisht një armëpushimi të propozuar nga Angola të shpallur muajin e kaluar, i cili hyri në fuqi më 18 shkurt, përleshjet janë intensifikuar në provincën Kivu Verior të Kongos, duke zhvendosur mijëra njerëz nga shtëpitë e tyre.