Mbi 1,300 të vrarë brenda një jave lufte në Iran

Bilanci humanitar i luftës në Iran po rritet ndjeshëm, ndërsa konflikti ka hyrë në javën e dytë.
Sipas të dhënave të raportuara nga autoritetet iraniane dhe organizatat ndërkombëtare, më shumë se 1,300 persona janë vrarë që nga fillimi i përplasjeve ushtarake. Po ashtu, mijëra të tjerë janë plagosur dhe mbi 100,000 njerëz janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre për shkak të sulmeve dhe bombardimeve.
Agjencia e OKB-së për refugjatët ka njoftuar se po përballet me një rritje të madhe të thirrjeve urgjente për ndihmë nga njerëzit që po largohen nga zonat e prekura nga lufta.
Konflikti ka shkaktuar dëme të mëdha në qytete dhe infrastrukturë, ndërsa shumë familje po kërkojnë strehim të sigurt larg zonave të bombarduara. Organizatat humanitare paralajmërojnë se numri i të zhvendosurve dhe viktimave mund të rritet edhe më tej nëse luftimet vazhdojnë.