Mbi 150 000 izraelitë të bllokuar jashtë vendit për shkak të mbylljes së hapësirës ajrore

Aeroporti Ndërkombëtar Ben Gurion nuk do të rihapet deri të mërkurën.
Mbi 150 000 izraelitë janë bllokuar jashtë vendit për shkak të mbylljes së hapësirës ajrore të tyre pas fillimit të sulmit izraelito-amerikan ndaj Iranit dje.
Ndërkohë, policia izraelite raportoi se 11 persona janë ende të zhdukur në Beit Shemesh, pranë Jerusalemit, ku një ndërtesë u godit drejtpërdrejt nga një raketë iraniane.
Që nga fillimi i përshkallëzimit aktual, dymbëdhjetë persona kanë vdekur në Izrael: dhjetë nga sulmet me raketa dhe dy nga lëndimet e marra ndërsa kërkonin strehim gjatë sirenave