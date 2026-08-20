Mbi 200,000 njerëz të zhvendosur rishtazi në Sudan për shkak të përshkallëzimit të luftimeve

Më shumë se 200,000 njerëz janë zhvendosur rishtazi në rajonin Kordofan të Sudanit për shkak të luftimeve të intensifikuara që nga fundi i vitit të kaluar, thanë Kombet e Bashkuara, ndërsa sulmet e vazhdueshme me dronë synojnë infrastrukturën kritike të ujit dhe energjisë elektrike në qytetin më të madh të rajonit, el-Obeid.
Paralajmërimi nga Organizata Ndërkombëtare për Migracionin (IOM) e OKB-së erdhi të mërkurën, ndërsa përmbytjet sezonale në shtetin e afërt të Darfurit të Veriut gjithashtu përkeqësuan krizën e zhvendosjes.
“Shenjat paralajmëruese janë të pamundura për t’u injoruar”, tha Drejtoresha e Përgjithshme e IOM-it, Amy Pope. “Në të gjithë Sudanin, familjet po ikin nga dhuna, duke humbur aksesin në ujë, energji elektrike dhe kujdes shëndetësor, dhe tani përballen me barrën shtesë të përmbytjeve shkatërruese.”
Lufta në Sudan – e cila shpërtheu në vitin 2023 mes një lufte për pushtet midis ushtrisë së Sudanit dhe Forcave paraushtarake të Mbështetjes së Shpejtë (RSF) – ka vrarë të paktën 59,000 njerëz dhe ka detyruar rreth 14 milionë njerëz të largohen nga shtëpitë e tyre.
Sipas OKB-së, rreth 8.6 milionë njerëz janë zhvendosur brenda vendit në Sudan që nga fillimi i luftës. Më shumë se 4.2 milionë njerëz kanë ikur gjithashtu në vendet fqinje.
Sipas OKB-së, rreth 33.7 milionë njerëz kanë nevojë për ndihmë humanitare.