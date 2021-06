Mbi 31 mijë qytetarë humbën punën për një vit në Malin e Zi

Në Malin e Zi, 31.435 qytetarë humbën punën brenda një viti, sipas të dhënave të fundit nga Administrata e Statistikave MONSTAT.

Në fund të prillit të vitit të kaluar, numri i të punësuarve në Malin e Zi ishte 184.607, dhe në fund të prillit të këtij viti – 153.172, raporton portali CdM.

Analiza mujore thotë se në fund të dhjetorit të vitit të kaluar, kishte 160.978 të punësuar dhe se 7.806 qytetarë humbën punën në pesë muajt e mandatit të qeverisë së re.

Supozohet se shumë më shumë qytetarë kanë humbur punën pasi nuk dihet se sa prej tyre kanë punuar “ilegalisht”.

Të dhënat zyrtare tregojnë se kishte 40.361 të papunë në zyrën e punës në prill të vitit të kaluar, 47.509 në dhjetor dhe 56.431 në prill të këtij viti.

Kjo do të thotë që në regjistrat e Shërbimit të Punësimit të Malit të Zi, numri i të papunëve u rrit me 16.070 në vit, dhe me 8.922 në pesë muaj.

Të gjitha aktivitetet regjistruan një rënie të numrit të të punësuarve, por më së shumti ishin në tregti, ku për 12 muaj numri i atyre që ishin të përfshirë në këtë sektor u ul me 5.797. Në prill të vitit të kaluar, 36.424 njerëz kanë punuar në dyqane, në dhjetor 31.871, dhe në prill të këtij viti 30.627.