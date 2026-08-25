Mbi 70.000 banesa sociale dhe të përballueshme do të ndërtohen në Angli

Më shumë se 70.000 banesa sociale dhe të përballueshme pritet të ndërtohen në të gjithë Anglinë gjatë 10 viteve të ardhshme, në kuadër të një pakete të re financimi qeveritar me vlerë gati 10 miliardë paund (13,65 miliardë dollarë), transmeton Anadolu.
Financimi do t’u jepet Mançesterit të Madh, West Midlands, West Yorkshire, South Yorkshire, Anglisë Verilindore dhe Liverpoolit.
6 miliardë paund (8 miliardë dollarë) të tjera financim ishin njoftuar më herët për Londrën.
Qeveria thotë se financimi është pjesa e parë e një programi më të gjerë prej 39 miliardë paundësh (53 miliardë dollarë) për ndërtimin e 300.000 banesave sociale dhe të përballueshme në të gjithë Anglinë.
Rreth 60 për qind e banesave të përfshira në alokimin e fundit do të jenë për qira sociale. Këto banesa zakonisht jepen me qira me rreth gjysmën e çmimit të tregut, me kritere të rrepta për përfituesit.
Vendimi vjen pavarësisht thirrjeve të kryeministrit britanik Andy Burnham që i gjithë buxheti 10-vjeçar prej 39 miliardë paundësh për banesat e përballueshme të përdoret për banesa me qira sociale.
“Unë në fakt do t’ia kushtoja të gjithë shumën banesave sociale”, tha Burnham për podcastin The Social Housing Podcast në maj, para se të bëhej kryeministër.
Por ministri i Strehimit, Matthew Pennycook hodhi poshtë pretendimet se qeveria nuk kishte përmbushur zotimin e mëparshëm të Burnhamit.
Duke folur për BBC Breakfast, Pennycook tha se qeveria kishte ndjekur një “qasje pragmatike” dhe dëshironte të “vinte fondet në përdorim”.
Ai tha se kësti i ardhshëm i financimit do të përqendrohej më shumë te banesat e këshillave vendorë, të cilat përgjithësisht jepen me qira me tarifa sociale.