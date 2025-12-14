Mbi 700 emigrantë kaluan Kanalin e La Manshit të shtunën

Më shumë se 700 emigrantë kanë kaluar Kanalin e La Manshit të shtunën, duke i dhënë fund një pauze prej rreth katër javësh pa kalime me varka të vogla, sipas të dhënave më të fundit të Ministrisë së Brendshme britanike.
Mbërritja në Dover e 737 emigrantëve me 11 varka shënoi fundin e periudhës më të gjatë pa kalime të tilla në shtatë vitet e fundit. Para kësaj date, hyrjet e fundit ishin regjistruar më 14 nëntor, duke e bërë këtë intervalin më të gjatë të pandërprerë që nga viti 2018.
Me këto shifra, numri total i personave që kanë kaluar Kanalin deri tani këtë vit ka arritur në 40,029, duke tejkaluar shifrën e vitit 2024, kur për gjithë vitin u regjistruan 36,816 kalime.
Muaji dhjetor zakonisht konsiderohet më i qetë për shkak të kushteve të pafavorshme të motit, çka besohet se ka ndikuar në rënien e përkohshme të kalimeve gjatë javëve të fundit.
Në muajt e fundit, qeveria britanike ka intensifikuar përpjekjet për të frenuar kalimet me varka të vogla, megjithëse këto masa nuk pritet të japin efekt të menjëhershëm.
Zëvendëskryeministri britanik David Lammy zhvilloi javën e kaluar takime me ministra nga vende të tjera europiane për të diskutuar reforma në Konventën Europiane për të Drejtat e Njeriut, me synim lehtësimin e dëbimit të emigrantëve ilegalë.
Ndërkohë, në muajin nëntor, ministrja e Brendshme Shabana Mahmood njoftoi ndryshime në politikat e azilit, që përfshijnë dhënien e statusit të refugjatit në mënyrë të përkohshme dhe rishikimin e tij çdo 30 muaj. Sipas këtyre ndryshimeve, refugjatët mund të riatdhesohen nëse vendi i tyre i origjinës konsiderohet i sigurt.
Marrëveshja mes Mbretërisë së Bashkuar dhe Francës, e njohur si “një hyn, një del”, hyri në fuqi në muajin gusht. Deri më 27 nëntor 2025, 153 persona janë kthyer përmes kësaj skeme.