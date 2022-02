Mbi 90 mijë qytetarë janë vaksinuar me dozën përforcuese dhe dozën e tretë kundër COVID-19

Ditëve të fundit ka pasur rënie të lehtë të numrit të rasteve të reja me coronavirus në Kosovë. Krahas kësaj është rritur numri i personave të cilët po vaksinohen për t’u mbrojtur nga COVID-19.

Sipas të dhënave të fundit nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike, prej fillimit të vaksinimit në të gjitha qytetet e Kosovës janë dhënë 1 milion e 800 mijë e 413 doza të vaksinës.

Deri më tani 810 mijë e 436 qytetarë janë vaksinuar me dozën e dytë, kurse janë dhënë 92 mijë e 902 doza përforcuese dhe doza të treta të vaksinës kundër COVID-19.

Kujtojmë se të premten në Kosovë kanë arritur edhe 515 mijë e 970 doza të vaksinës Pfizer, të dhuruara nga SHBA.

Aktualisht në Kosovë janë 14 mijë e 639 raste aktive me COVID-19.

Me më së shumti raste aktive prin Prishtina e cila aktualisht ka 3 mijë e 51 raste aktive, pasuar nga Peja me 1 mijë e 192 raste, pastaj Gjilani me 969 raste, Prizreni me 929 raste, Ferizaj 884 raste, Fushë Kosova me 689 raste, Lipjani me 673 raste, Gjakova me 609 raste, si dhe po ashtu komunat e tjera kanë me qindra raste aktive.

Në 24 orët e fundit janë shënuar katër raste të vdekjeve dhe 643 raste të reja pozitive me COVID-19.