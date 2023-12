Mblidhet sot KQZ-ja, rekomandohet regjistrimi i një partie serbe

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të mbajë sot mbledhjen e radhës e ku pritet rekomandimi për regjistrimin e partisë politike “Srpska Demokratija”.

Përveç kësaj në rend dite janë edhe disa pika të tjera.

Rendi i plotë i ditës:

1. Hyrje: z.Kreshnik Radoniqi, Kryesues i mbledhjes së KQZ-së

Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit të mbledhjes së KQZ Nr.31 dhe

32/2023

Aktivitetet e Zyrës

-Rekomandimi për regjistrim të partisë politike “Srpska Demokratija”

Raportet e Këshillave të KQZ

3.1.Këshilli për Operacione Zgjedhore

Njoftim lidhur me numrin e kërkesave për ndërrimin e Qendrës të Votimit;

Njoftim për ndryshimin e lokacionit të Qendrës së Votimit në Besi;

Njoftim me rekomandimet nga raportet, analizat dhe publikimet e KQZ-se 2023;

Shqyrtimi dhe miratimi i Historikut të Zgjedhjeve;

Njoftim me vlerësimin paraprak të zbatimit të planit të punës së KQZ për vitin 2023 –

periudha Janar – Nëntor 2023;

Njoftim për draft Planin e Punës së KQZ 2024;

3.2.Këshilli për Çështje Ligjore

-Shqyrtimi dhe miratimi i kërkesës për zëvendësimin e anëtarit të kuvendit komunal në

Fushë Kosovë

3.3.Këshilli për Personel

– Shqyrtimi dhe miratimi i rekomandimit për organizimin e punëtorisë për Rregulloret e

brendëshme të KQZ

Të ndryshme