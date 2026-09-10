Mbretëria e Bashkuar dënon sulmet e ripërtërira të grupit Huthi, paralajmëron për kërcënim ndaj stabilitetit rajonal

Mbretëria e Bashkuar ka dënuar sulmet e ripërtërira të grupit Huthi në Jemen dhe kundër Arabisë Saudite, duke paralajmëruar se përshkallëzimi kërcënon stabilitetin rajonal dhe transportin detar në Detin e Kuq, transmeton Anadolu.
Ministria e Punëve të Jashtme u bëri thirrje huthive që t’i ndalin sulmet, përfshirë ato që synojnë infrastrukturën civile dhe energjetike në Arabinë Saudite.
“Shprehim ngushëllimet tona për të plagosurit dhe të prekurit dhe qëndrojmë përkrah Arabisë Saudite, qeverisë së Jemenit të njohur ndërkombëtarisht dhe partnerëve tanë rajonalë”, thuhet në deklaratë.
Në deklaratë theksohet se Huthit mbajnë “përgjegjësi të plotë për këtë krizë”, duke shtuar se konflikti i ripërtërirë rrezikon popullsinë e cenueshme të Jemenit dhe ka thelluar vuajtjet humanitare.
Më tej, gjithashtu theksohet dimensioni ndërkombëtar i konfliktit.
“Sulmet e Huthive rrezikojnë stabilitetin më të gjerë rajonal, si dhe lirinë e lundrimit dhe rrugët jetike tregtare përmes Detit të Kuq dhe Bab al-Mandebit”, paralajmëroi ajo.
Në deklaratë thuhet se Arabia Saudite dhe Jemeni kanë të drejtë të mbrojnë sigurinë dhe sovranitetin e tyre në përputhje me të drejtën ndërkombëtare.
Deklarata vjen në një kohë kur Jemeni po përballet me përshkallëzimin më të gjerë që nga viti 2022, kur u vendos një armëpushim i ndërmjetësuar nga OKB-ja, përpara se procesi i paqes të ngecë dhe konfrontimet ushtarake të rifillojnë në korrik.
Konflikti në Jemen filloi pasi grupi Huthi mori nën kontroll kryeqytetin Sana dhe disa provinca në shtator të vitit 2014, duke bërë që një koalicion arab i udhëhequr nga Arabia Saudite të ndërhynte në mars të vitit 2015 në mbështetje të qeverisë së njohur ndërkombëtarisht.