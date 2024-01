Mbreti i Jordanisë: Lufta barbare e Izraelit po krijon një brez jetimësh në Gaza

Mbreti Abdullah i Jordanisë tha të hënën se Izraeli ka krijuar një brez të tërë jetimësh nga lufta e tij “barbare” në Rripin e Gazës, ku monarku tha se rreth 30 mijë njerëz, kryesisht gra dhe fëmijë, janë vrarë ose janë zhdukur për shkak të luftës.

“Më shumë fëmijë kanë vdekur në Gaza sesa në të gjitha konfliktet e tjera në mbarë botën vitin e kaluar. Nga ata që kanë mbijetuar, shumë prej tyre kanë humbur njërin ose të dy prindërit – një brez i tërë jetimësh.”, tha ai.

Deklarata vjen pasi Mbreti Abdullah II i Jordanisë u takua me Sekretarin e Shtetit të SHBA Antony Blinken të dielën në Aman, ku të dy “ranë dakord të vazhdojnë koordinimin e ngushtë për ndihmën e qëndrueshme humanitare” në Gaza.

Mbreti Abdullah II gjithashtu paralajmëroi Blinken për pasojat katastrofike të luftës së vazhdueshme në Gaza.

“Si mund të sjellë paqe agresioni dhe granatimet pa dallim? Si mund të garantojnë sigurinë, kur ndërtojnë urrejtje? Pa një paqe të drejtë, në bazë të zgjidhjes me dy shtete, bota do të vazhdojë të paguajë një çmim të rëndë për dështimin në zgjidhjen e këtij konflikti dhe ne kurrë nuk do të njohim paqen dhe stabilitetin e vërtetë në Lindjen e Mesme”, shtoi mbreti. /abcnews

RWANDA 🇷🇼🇯🇴 JORDAN

“How many times have we said Never Again only to find ourselves in another conflict rooted in hatred and dehumanization?.. Almost 30,000 Gazans have been killed or unaccounted for in the past 3 months.” -King Abdullah II. #FactsOnRwanda pic.twitter.com/ykQTuP6pK8

— Facts On Rwanda (@FactsOnRwanda) January 8, 2024