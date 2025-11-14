Mbrojtja Civile: Familje të tëra ende nën rrënoja në Gaza

Zyrtarët e Mbrojtjes Civile në Gaza kanë paralajmëruar se mijëra trupa të civilëve mbeten ende nën rrënojat e shtëpive të bombarduara, më shumë se dy vite pas sulmeve izraelite. Zëdhënësi Mahmoud Basal tha se çdo ditë marrin mesazhe nga familje që kërkojnë ndihmë për të nxjerrë të afërmit e tyre, përfshirë një rast ku mbi 60 njerëz nga i njëjti fis ndodhen ende nën një banesë të shembur që nga dhjetori 2023.
Basal e cilësoi situatën “një njollë në ndërgjegjen e njerëzimit”, duke theksuar se shumë familje nuk kanë mundur të varrosin të dashurit e tyre apo t’u japin lamtumirën e fundit. Sipas Komitetit Kombëtar për Personat e Zhdukur, mbi 10,000 palestinezë rezultojnë ende nën rrënoja, duke e bërë Gazën “varrin masiv më të madh në botë”.
Autoritetet lokale thonë se Izraeli vazhdon të pengojë futjen e pajisjeve të nevojshme për kërkim-shpëtim, duke e bërë të pamundur nxjerrjen e trupave dhe rikthimin e dinjitetit për viktimat dhe familjet e tyre. /mesazhi