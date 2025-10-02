Më 21 tetor në Këshillin e Sigurimit të OKB-së diskutohet për Kosovën

Këshilli i Sigurimit të OKB-së do të diskutojë raportin e fundit mbi Kosovën më 21 tetor.
Kjo është bërë e ditur në faqen e kësaj organizate ku pritet të raportojë Zëvendës Përfaqësuesi Special i UNMIK-ut Milbert Dongjoon Shin
Siç thuhet në njoftimin e “Raportit të Këshillit të Sigurimit”, nuk është arritur ndonjë përparim i rëndësishëm në dialogun për normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë në dialogun, i cili ndërmjetësohet nga BE-ja.
Drejt fundit të gushtit, Caroline Ziadeh përfundoi mandatin e saj si shefe e UNMIK-ut dhe askush nuk është caktuar në këtë detyrë pos që ajo po menaxhohet nga zëvendësi i këtij misioni, Milbert Dongjoon Shin, transmeton Klankosova.tv
Në draftin e raportit përmendet edhe veriu dhe zhvillimet atje për periudhën gjashtëmujore të raportimit.