Me kë keni hapë luftë

Me FENE E ZOTIT ?!

Me ZOTIN ?!

Me Fene e e ZOTIT qe ua shpallte te Derguareve te ZOTIT

Ademit, Nuhit, Ibrahimit, Sulejmanit, Musaut, Isaut, Muhamedit ?!

Me Krijuesin e Qiejve, Tokes dhe cdo gjeje qe ka ne mes Qiejve dhe Tokes?!

Me Krijuesin e Njeriut ?!

Me ZOTIN ?!

Me Ate qe ju Krijoi Diellin e Henen ?!

Me ATE qe Krijoi Lindjen e Perendimin ?!

Me Ate qe leshon ujin nga Qielli?!

Me Ate qe na ushqen ?!

Me Ate qe shpirtin na ka dhurua, qe na ka ne Doren e Tij dhe qe do te na merre kur Ai done?!

Me ATE qe do te e perfundon kete Bote dhe do te na Ringjalle ne Boten Tjeter?!

Me ATE qe di edhe se cfare mendojme ?!

Me ke i keni shti fjalet?!

Me MENDU e me hy n’ lufte me ATE,

a bene a ?!

Qe nga njerezit e pare e deri sot, historia njehe disa njerez, e disa popuj, e disa levizje, e disa ideologji, e disa sisteme, e disa pushtete qe kane kundershtuar Fjalet e ZOTIT.

Por, dihet si kane perfunduar.

Edhe individet, edhe popujt, edhe ideologjite, edhe sistemet, edhe pushtetet, edhe faraonet !!!

Prandaj Lexoni.

Lexoni se leximi eshte ilaçi me i mire per Njeriun, per Familjen, per Shoqerine, per Shtetin dhe per Njerezine !

Nga: Ubejd Gashi