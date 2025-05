Me ndihmën e një printeri 3D, japonezët ndërtojnë stacionin hekurudhor në vetëm gjashtë orë

Në Japoni, me ndihmën e një printeri 3D, ata ndërtuan një stacion treni në vetëm gjashtë orë. Puna filloi në mesnatë, pas përfundimit të trafikut për atë ditë. Stacioni ishte gati për përdorim në orën 5:45 të mëngjesit.

Bëhet fjalë për stacionin Hatsushima, në bregdetin perëndimor të vendit. Përdoret nga 500 pasagjerë çdo ditë, dhe stacioni i parë në këtë vend u ndërtua në vitin 1948 nga druri. Si pasojë, ishte e nevojshme të ndërtohej një stacion i ri, transmeton Telegrafi.

Do të duheshin dy muaj për të ndërtuar një stacion të ri duke përdorur metoda konvencionale. Gjatë asaj periudhe, do të ishte e nevojshme të punohej natën, kur trenat nuk kanë qarkullim. Prandaj, autoritetet punësuan kompaninë Serendix, e cila përdor printera 3D për të ndërtuar shtëpi.

Kjo kompani i ndërtoi pjesët e stacionit shtatë ditë para transportimit të tyre në Hatsushimo. Kostot e këtij projekti ishin gjysma e kostos nëse stacioni do të ishte ndërtuar nga betoni. Ky do të jetë stacioni i parë hekurudhor në botë i ndërtuar me një printer 3D.

Japonezët kanë sfida në mirëmbajtjen e stacioneve të vjetra të trenave. Disa nga arsyet për këtë janë plakja e popullsisë dhe zvogëlimi i fuqisë punëtore, shkruan New York Times.

Kjo është arsyeja pse printerët 3D njihen si një mënyrë për të mirëmbajtur stacionet e vjetra. Rastësisht, këta printerë kanë një gamë gjithnjë e më të gjerë përdorimesh – nga ndërtimi te mjekësia.