Më shumë bastisje izraelite në Bregun Perëndimor, një palestinez arrestohet

Forcat izraelite kanë arrestuar një palestinez gjatë një bastisjeje në qytetin Beit Rima, në veriperëndim të Ramallahut, në Bregun Perëndimor të pushtuar.
Zyrtarë të sigurisë i thanë agjencisë Wafa se identiteti i tij nuk ishte menjëherë i ditur. Pas hyrjes së trupave shpërthyen përleshje, por nuk u raportuan të plagosur.
Në një bastisje tjetër, trupat izraelite hynë edhe në fshatin e afërt Deir Ghassaneh, duke shkaktuar përleshje të tjera pa raportime për viktima.
Ndërkohë, Shtetet e Bashkuara nuk kanë ndërmarrë hapa për të frenuar sulmet dhe goditjet izraelite ndaj palestinezëve në Bregun Perëndimor, ndërsa publikisht promovojnë përpjekjet për armëpushim në Gaza. /mesazhi