Më shumë bastisje izraelite në Bregun Perëndimor, një palestinez arrestohet

Israeli forces operate near Ramallah in the occupied West Bank [File: Mohammed Torokman/Reuters]

Forcat izraelite kanë arrestuar një palestinez gjatë një bastisjeje në qytetin Beit Rima, në veriperëndim të Ramallahut, në Bregun Perëndimor të pushtuar.

Zyrtarë të sigurisë i thanë agjencisë Wafa se identiteti i tij nuk ishte menjëherë i ditur. Pas hyrjes së trupave shpërthyen përleshje, por nuk u raportuan të plagosur.

Në një bastisje tjetër, trupat izraelite hynë edhe në fshatin e afërt Deir Ghassaneh, duke shkaktuar përleshje të tjera pa raportime për viktima.

Ndërkohë, Shtetet e Bashkuara nuk kanë ndërmarrë hapa për të frenuar sulmet dhe goditjet izraelite ndaj palestinezëve në Bregun Perëndimor, ndërsa publikisht promovojnë përpjekjet për armëpushim në Gaza. /mesazhi

