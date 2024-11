Më shumë se 100 të vr’arë në Ga’za që nga agimi

Të paktën 111 palestinezë janë vrarë në enklavën bregdetare që nga agimi, thanë burimet mjekësore për Al Jazeera.

Më herët, u raportua një sulm izraelit në një ndërtesë në Beit Lahiya, në veri të Gazës, ku u vranë të paktën 72 njerëz.

🚨 At least 72 killed in an Israeli strike in Beit Lahiya, targeting a multi-story building housing homeless Palestinians, as Gaza’s death toll rises to 96 since this morning.

The Israeli airstrike hit a residential tower in northern Gaza early on Sunday, where six forcibly… pic.twitter.com/H8rEMxweh2

— Drop Site (@DropSiteNews) November 17, 2024