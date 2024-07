Medvedev: Anëtarësimi i Ukrainës në NATO do të ishte një shpallje lu’fte ndaj Rusisë

Ish-presidenti rus, Dmitry Medvedev tha se anëtarësimi i Ukrainës në NATO do të ishte i barabartë me një “shpallje lufte” kundër vendit të tij.

Udhëheqësit e Organizatës së Traktatit të Atlantikut të Veriut theksuan në komunikatën përfundimtare të takimit të Uashingtonit se mbështesin rrugën “e pakthyeshme” të Ukrainës drejt “integrimit të plotë euroatlantik, përfshirë anëtarësimin e saj në NATO”.

Medvedev, nënkryetar i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Rusisë dhe në vitet e fundit një nga pasardhësit më të ashpër të Kremlinit, theksoi se pranimi i Ukrainës nuk do të përbënte vetëm një kërcënim për interesat e sigurisë së Moskës.

“Në thelb, do të ishte një shpallje lufte – edhe pse e vonuar”, tha ai.

“Veprimet që kundërshtarët e Rusisë kanë ndërmarrë kundër nesh prej vitesh, duke zgjeruar aleancën (…) po e çojnë NATO-n në një pikë pa kthim,” shpjegoi ai.

Duke ndjekur linjën e Kremlinit pas fillimit të luftës në Ukrainë në vitin 2022 me pushtimin e forcave të armatosura ruse, Medvedev siguroi se Moska nuk kërcënonte NATO-n, por do të hakmerrej ndaj përpjekjeve të aleancës për të kërcënuar interesat e saj.

“Sa më shumë të bëhen përpjekje të tilla, aq më e ashpër do të jetë hakmarrja jonë”, vazhdoi ish-presidenti. “Nëse kjo do të çojë në copëtimin e të gjithë planetit do të varet vetëm nga maturia e palës (NATO-s)”, shtoi ai.

Ai përsëriti gjithashtu qëndrimin e Kremlinit se emërimi i Mark Rutte Sekretar i Përgjithshëm i NATO-s nuk do të thotë absolutisht asnjë ndryshim.

“Për Rusinë, asgjë nuk do të ndryshojë, pasi vendimet kryesore nuk merren nga vendet anëtare të NATO-s, por nga një prej vendeve anëtare të saj: SHBA,” argumentoi ai. /abcnews