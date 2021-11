Mehaj: Ushtria e Kosovës do të jetë krah për krah me NATO-n e SHBA-në në çdo mision që kërkohet

Ministri i Mbrojtjes, Armend Mehaj gjatë raportimit në Komisionin për Punë të Jashtme dhe Diasporë ka thënë se Ushtria e Kosovës do të jetë krah për krah me NATO-n dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës në çdo mision që u kërkohet.

Mehaj tha se kjo dëshmon edhe gatishmërinë dhe profesionalizimin e Ushtrisë së Kosovës.

“Kur ka nevojë NATO dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ne do të jemi krah për krah për ta, në çdo mision që kërkohet nga ne, se kjo e dëshmon edhe gatishmërinë edhe profesionalizimin që e kanë pjesëtarët e Ushtrisë së Kosovës”, u shpreh Mehaj.

Ministri Mehaj ka kërkuar mbështetje nga të gjithë, duke shtuar se ata nuk do të ndalen dhe se i është përkushtuar 200 për qind Ushtrisë së Kosovës.

“Unë jam përkushtuar 200 për qind në Ushtrinë e Kosovës, aktivitetet nuk do të ndalemi. Treni është duke ec, nuk do të ndalet, po u them të gjithëve të na mbështesni sepse ne jemi të pakthyeshëm”, theksoi Mehaj.