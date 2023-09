Meloni: Gjermania nuk duhet të ndihmojë OJQ-të për emigracionin pa u konsultuar me ne

Kryeministrja italiane Giorgia Meloni i ka dërguar një letër kancelarit gjerman Olaf Scholz në lidhje me dhënien e ndihmës financiare gjermane për OJQ-të dhe organizatat aktive në fushën e shpëtimit dhe pritjes së emigrantëve dhe refugjatëve në Itali.

“Me habi mësova se qeveria juaj, pa asnjë koordinim me qeverinë italiane, thuhet se ka vendosur të mbështesë me fonde të konsiderueshme OJQ-të aktive në fushën e pritjes së emigrantë në territorin italian si dhe shpëtimin në det. Të dyja mundësitë ngrenë pikëpyetje”, shkruan Meloni në letrën e saj, siç raportohet nga shtypi italian.

“Për sa i përket kapitalit të rëndësishëm dhe të shtrenjtë të ndihmës tokësore, është legjitime të pyesim nëse nuk ia vlente të mbështeteshim te Gjermania dhe jo te Italia. Në të njëjtën kohë, dihet gjerësisht se prania e anijeve të OJQ-ve në det shkakton shumëfishimin e menjëhershëm të nisjeve me mjete të pasigurta. Diçka që jo vetëm e rëndon edhe më shumë financiarisht Italinë, por në të njëjtën kohë rrit rrezikun e tragjedive detare,” thekson kryeministrja italiane në letrën e saj.

“Unë besoj se përpjekjet, dhe natyra financiare, e vendeve të BE-së të interesuara për t’i dhënë mbështetje thelbësore Italisë duhet të përqendrohen në krijimin e zgjidhjeve strukturore për fenomenin e migracionit, për shembull duke vepruar në favor të një nisme të BE-ja me vendet tranzite të bregdetit jugor të Mesdheut, të cilat do të kërkonin më pak fonde se ai që ekziston prej kohësh me Turqinë. Me besim në mirëkuptimin dhe bashkëpunimin tuaj, shpresoj se natyra e saktë e këtyre nismave të qeverisë suaj mund të sqarohet më mirë dhe do të jem e lumtur ta diskutoj këtë çështje personalisht, në takimin e Komunitetit Politik Evropian dhe Këshilli Evropian i Granadës, më 5 dhe 6 tetor,” shkruan Meloni.