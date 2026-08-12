Mercedes-AMG CLA 45 elektrik vendosi rekord në Nürburgring

Mercedes-AMG ka arritur një rezultat të ri historik me modelin e ri elektrik AMG CLA 45, i cili vendosi rekord në pistën legjendare Nürburgring Nordschleife.
Automobili u shpall modeli më i shpejtë në klasën e tij në këtë pistë, duke dëshmuar potencialin e automjeteve elektrike me performancë të lartë.
Modeli i ri Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ përfundoi një xhiro në Nürburgring me kohën 7 minuta e 32.070 sekonda, duke vendosur një rekord të ri për segmentin e automjeteve kompakte elektrike me katër dyer.
– YouTube www.youtube.com
CLA 45 elektrik është pajisur me një sistem me tre motorë elektrikë, të cilët prodhojnë deri në 680 kuaj fuqi dhe rreth 1.759 Nm çift rrotullues. Fuqia shpërndahet në të katër rrotat përmes sistemit inteligjent të tërheqjes, ndërsa përshpejtimi nga 0 në 100 km/h realizohet për rreth 2.7 sekonda.
Ky model shënon një ndryshim të madh për familjen AMG, pasi në vend të motorit tradicional me benzinë me katër cilindra, përdor një sistem tërësisht elektrik. Mercedes synon të ruajë karakterin sportiv të markës duke kombinuar performancën ekstreme me teknologjinë elektrike të gjeneratës së re.
Përveç fuqisë së lartë, automjeti pritet të ofrojë edhe autonomi të konsiderueshme falë baterisë së madhe, ndërsa teknologjia e karikimit të shpejtë do të mundësojë rikthim të shpejtë të energjisë.
Rekordi në Nürburgring është një tjetër dëshmi e garës së prodhuesve gjermanë dhe ndërkombëtarë për të treguar se makinat elektrike mund të rivalizojnë dhe madje të tejkalojnë automjetet sportive me motorë me djegie të brendshme.