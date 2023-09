Mercedes-AMG GT Concept E Performance prezanton modelin hibrid plug-in me 800 kuaj/fuqi

Mercedes solli një sërë surprizash në Motor Show në Mynih dhe një prej tyre është AMG GT Concept E Performance.

Është një koncept me ngjyrë të zezë dhe të kuqe, i cili prezanton veturën e ardhshme sportive hibride plug-in, e cila do të jetë “mbreti” i gamës AMG GT. Fuqia e tij do të jetë 800 kuaj/fuqi.

Koncepti nuk duket të ketë ndonjë ndryshim në krahasim me modelin standard Mercedes-AMG GT, por përjashtim është porta e karikimit e vendosur në parakolpin e pasmë. Përveç ngjyrës “djallëzore” me ngjyrën e zezë që dominon pjesën e përparme, duke përfshirë dritat, makina vjen me një krah opsional të pasmë dhe frena qeramike karboni me kallëpa frenash ari, dhe ka një grup rrotash të zeza 21 inç.

Fuqia e elektrizuar përbëhet nga një motor 4.0-litërsh V8 me dy tuba dhe një motor elektrik, por specifikimet nuk janë publikuar. Sidoqoftë, dihet se GT63 S me katër dyer Coupe E Performance, i cili jep 831 kuaj/fuqi, si dhe flamuri S63 E Performance, i cili zhvillon 791 kuaj/fuqi, kanë një lëvizje të ngjashme.

Këto shifra tregojnë se hibridi plug-in do të jetë më i fuqishëm se modeli i gjeneratës së mëparshme AMG GT Black Series, i cili ka 720 kuaj/fuqi falë motorit V8 pa asistencë elektrike.

Në panair u shfaq edhe gjenerata e dytë Mercedes-AMG GT, të cilën e pamë në Monterey Car Week. Makina sportive me konfigurim 2+2 ndenjëse disponohet në dy versione me motor V8. Versioni “55” zhvillon 469 kuaj/fuqi, dhe versioni “63” ofron 577 kuaj/fuqi.

Shembulli i ekspozuar në Mynih është i lyer në ngjyrën blu mat, të kombinuar me detaje të zeza me shkëlqim, përbërës karboni. Pjesa e brendshme është e veshur me lëkurë të bardhë dhe përfshin karbon në tastierën qendrore dhe timonin.