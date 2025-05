Mercedes-Benz prezanton një kamion të ri – duket fantastik brendësia e veturës

Mercedes-Benz njofton një revolucion në segmentin e automjeteve luksoze MPV me konceptin Vision V, që paraqet hyrjen në një epokë të re të automjeteve elektrike, të bazuar në platformën inovative VAN.EA.

Mercedes-Benz Vans hyn në një segment të ri të limuzinave luksoze me modelin Vision V, i cili do të vendosë standarde të reja në industrinë automobilistike që nga viti 2026.

Ky koncept kombinon hapësirën e MPV-ve me luksin e nivelit më të lartë dhe paraqet arritjen më të lartë në portofolin e automjeteve Mercedes-Benz. Koncepti mbresëlënës, që do të bëhet realitet nga viti 2026 në formën e klasës VLS, kombinon hapësirën e MPV-ve me luksin më të lartë dhe shënon hyrjen e Mercedes-Benz në një segment të ri të industrisë automobilistike.

Vision V përcakton një kuptim të ri të limuzinës luksoze, duke sjellë një nivel të paimagjinueshëm elegance dhe komoditeti në një format të gjerë automjeti. Brendësia e automjetit është projektuar me një ekran kinema prej 65 inç dhe një sistem “audio surround” të avancuar me 42 altoparlantë. Veçoria e modelit Vision V është përvoja revolucionare që ofron shtatë mënyra të ndryshme përdorimi, nga argëtimi dhe relaksimi, deri te puna dhe lojërat, blerjet dhe eksperienca karaoke.

I bazuar në arkitekturën e re Van Electric Architecture (VAN.EA), modeli Vision V paraqet kulmin e ofertës së ardhshme të Mercedes-Benz, e cila do të përfshijë gjithçka nga automjetet praktike familjare deri te shuttle VIP ekskluzivë dhe limuzina luksoze me shofer.

Pamja e jashtme sportive dhe elegante thekson dizajnin ikonik të markës, duke sinjalizuar njëkohësisht dinamikën dhe statusin.

Me këtë koncept, Mercedes-Benz Vans vendos standarde të reja në industrinë automobilistike dhe njofton se e ardhmja e veturave mund të jetë po aq e gjerë sa edhe luksoze.