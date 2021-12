Mercedesi i kancelarit gjerman mund të vozitet pa goma

Ashtu si shumë paraardhësit e tij, ai i besoi më të mirës së markës së Shtutgartit, një “tank” i vërtetë në rrota që mund të sigurojë sigurinë dhe luksin më të madh të mundshëm në një, me emrin e plotë Mercedes S680 4Matic Guard.

Për gati 50 vjet, Mercedes ishte makina zyrtare e kancelarëve gjermanë nga viti 1949 deri në 1998 (dhe më parë, por kjo është një histori krejt tjetër), nga Adenauer dhe Erhard te Kiesinger dhe Brandt. Pasardhësi i tij, Helmut Schmidt, ishte i pari që voziti një Mercedes të blinduar, ashtu si Helmut Kohl, dhe një traditë gjysmë shekullore u thye nga Gerhard Schröder, i cili u ul në një Audi A8 L 4.2 Quattro në vitin 1998.

Angela Merkel fillimisht përdori BMW 760Li High Security dhe Mercedes S600 Guard, por në fund, derisa u largua së fundmi nga detyra, ajo përdori komoditetin dhe sigurinë e Audi A8 L ekskluzivisht të blinduar.

Në Mercedes, ata janë sigurisht të kënaqur dhe krenarë që kancelari i ri është duke hipur në modelin e tyre të blinduar, gjeneratën e fundit të sedanit më prestigjioz të Shtutgartit, S-Class në 680 Guard, që do të thotë se është i mbrojtur posaçërisht me pllaka çeliku te specialisti i Mercedesit në Baden.-Baden ku shtohen “2,5 ton” “arma” për mbrojtjen maksimale të pasagjerëve.

Si kujtesë, Mercedes u ofron liderëve botërorë luks, rehati, opsione të gjera individualizimi dhe mbrojtje maksimale të integruar të fabrikës për më shumë se 90 vjet.

Mercedesi i parë i tillë me mbrojtje të veçantë ishte seria prestigjioze Pullman Saloon Nürburg 460 (W08), i prezantuar në vitin 1928, me urdhër të perandorit japonez Hirohito në vitin 1930 së bashku me dy modele të tjera të blinduara 770 “Grand Mercedes” sedan Pullman.

Tani, 91 vjet më vonë, kalaja me rrota e Olaf Scholz ka nivelin më të lartë të mbrojtjes civile VR10 në kohën e saj. Me 4.2 tonë peshë, modeli Guard peshon dy herë më shumë se versioni standard dhe vetëm xhami i përparmë antiplumb peshon 120 kilogramë.

Ndërsa prodhimi i Mercedes S680 standard zgjat 50 orë në fabrikë, varianti i Gardës bëhet me dorë për plot 50 ditë.

Pjesa më e madhe e kohës shpenzohet duke forcuar ndarjen e pasagjerëve me pllaka çeliku dhe fibër karboni, dhe me shtimin e xhamit të laminuar me trashësi 10 cm, S-Class Guard bëhet një “sigurt” i padepërtueshëm për pasagjerët.

Gjatë testeve, S-Class Guard ka pësuar 300 të shtëna të kalibrit 7.62×51 dhe një shpërthim prej 12 kilogramësh eksploziv plastik, ndërsa kabina dhe kukulla që imitonte kancelarin mbetën të padëmtuara.

Përveç mbrojtjes balistike, S-Class Guard ka goma speciale “run-flat” Michelin PAX, me të cilat mund të qarkullojë deri në 30 km pas shpërthimit nga pushkët automatike. Së fundi, makina ka një sistem automatik të fikjes së zjarrit dhe një sistem ajri të kompresuar që parandalon hyrjen e gazeve toksike në kabinë.

Edhe pse nën llamarinë nuk ka pothuajse asnjë komponent nga S-Class i zakonshëm, për shembull, vetëm një derë peshon 180 kilogramë dhe për këtë arsye hapet me motorë elektrikë, nga pamja nuk mund të arrini kurrë në përfundimin se është një automjet me siguri të lartë.

Drejtimi: Nën mbulesën e përparme të sedanit 5.5 metra të gjatë është një motor V12 6.0 litra me 612 kuaj fuqi dhe 830 Nm. Përshpejtimi deri në 100 km/h nga ndalesa zgjat 8.3 sekonda, shpejtësia maksimale kufizohet në 190 km/h për shkak të peshës 4.5 ton dhe gomave speciale, nga fabrika 250 km/h, ndërsa konsumi mesatar është 20 litra benzinë për çdo 100 kilometra.

Sigurisht që drejtuesit e një makine kaq të veçantë duhet të kenë edhe aftësi të veçanta dhe me çdo model S680 4Matic Guard të shitur, Mercedes “dhuron” trajnime speciale për shofer.