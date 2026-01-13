Meta bllokon mbi 500 mijë llogari në Australi të personave nën 16 vjeç

Kompania amerikane Meta ka njoftuar se ka bllokuar më shumë se 544,000 llogari në platformat e saja në Australi, duke u përpjekur të përmbushë një ligj të ri që ndalon përdorimin e mediave sociale për personat nën 16 vjeç.
Sipas Meta, llogaritë janë hequr nga Instagram (rreth 330,639), Facebook (173,497) dhe Threads (39,916) mes datave 4 dhe 11 dhjetor 2025, ndërkohë që ligji hyri zyrtarisht në fuqi më 10 dhjetor.
Ky është një nga ligjet më të rrepta të këtij lloji në botë, që kërkon nga platformat të ndalojnë fëmijët nën 16 vjeç nga mbajtja e llogarive, me kërcënim gjobash deri në 49.5 milionë dollarë australianë nëse nuk respektohet.
Megjithëse Meta po përmbahet ndaj rregullit, kompania ka kritikuar ligjin, duke thënë se ai nuk ka arritur të rrisë sigurinë dhe mirëqenien e të rinjve dhe se verifikimi i moshës online mbetet i pasigurt. Meta ka sugjeruar që verifikimi i moshës të bëhet në nivelin e dyqaneve të aplikacioneve dhe jo vetëm përmes platformave.
Qeveria australiane dhe mbështetësit e ligjit thonë se kjo masë është bërë për të mbrojtur fëmijët nga ndikimi i algoritmeve dhe përmbajtjeve të dëmshme, ndërsa disa ekspertë argumentojnë se mund të krijojë kushte ku të rinjtë shpërngulen drejt aplikacioneve më pak të rregulluara.