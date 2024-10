Meta prezanton Movie Gen, modeli i ri me Al për gjenerimin e videove

Meta, pronari i Facebook dhe Instagram, ka njoftuar se ka ndërtuar një model të ri me Al të quajtur Movie Gen, që mund të krijojë video dhe klipe audio në dukje realiste në përgjigje të kërkesave të përdoruesve.

Shembujt e krijimeve të Movie Gen të siguruara nga Meta tregojnë video të kafshëve që notojnë dhe bënin sërf, si dhe klipe që përdorin fotot reale të njerëzve për t’i përshkruar ata duke kryer veprime.

Movie Gen gjithashtu mund të gjenerojë muzikë në sfond dhe efekte zanore të sinkronizuara me përmbajtjen e videove.

Përdoruesit gjithashtu mund të modifikojnë videot ekzistuese me modelin, shkruan the Guardian.

Bëhet e ditur se videot e krijuara nga Movie Gen mund të zgjasin deri në 16 sekonda, ndërsa audio mund të jetë deri në 45 sekonda.

Njoftimi vjen pasi Hollywoodi ka luftuar me mënyrën se si të shfrytëzojë teknologjinë gjeneruese të videove me AI këtë vit, pasi OpenAI i mbështetur nga Microsoft tregoi sesi produkti i tij Sora mund të krijonte video të ngjashme me filmat artistikë në përgjigje të kërkesave të tekstit.

Industria argëtuese është e etur për të përdorur mjete të tilla për të përmirësuar dhe përshpejtuar krijimin e filmave, ndërsa të tjerë shqetësohen për përqafimin e sistemeve që duket se janë trajnuar për veprat e të drejtave të autorit pa leje.

Zëdhënësit e Metas thanë se kompania nuk ka gjasa të lëshojë Movie Gen për përdorim të hapur nga zhvilluesit, siç ka bërë me serinë e saj Llama, duke thënë se i konsideron rreziqet individualisht për secilin model.

Në vend të kësaj, Meta po punon drejtpërdrejt me komunitetin e argëtimit dhe krijuesit e tjerë të përmbajtjes për përdorimet e Movie Gen