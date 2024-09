Meta thotë se modelet e saj AI po përdoren nga banka dhe kompani të mëdha

Lajmi vjen ndërsa kompani të tjera teknologjike kanë investuar miliarda dollarë në AI. Por investitorët janë të shqetësuar nëse adoptimi i teknologjisë do tu kthejë atyre investimin.

Modelet AI të Meta po përdoren nga kompanitë si Goldman Sachs dhe AT&T për operacionet e biznesit siç është shërbim klienti, vlerësim dokumentacioni apo gjenerim i kodit kompjuterik tha gjiganti i medias sociale ditën e Enjte.

Modelet pa pagesë të Llama janë shkarkuar më shumë se 350 milionë herë që kur Meta filloi ti lançonte për publikun vitin e kaluar. Numri i shkarkimeve është rritur me 50 milionë që kur Meta lançoi modelin AI Llama 3 nëf und të muajit Korrik dhe është më i fuqishmi i saj.

Përdorimi i modeleve të Meta përmes ofruesve cloud si Amazon Web Services dhe Microsoft Azure është dyfishuar mes periudhës Maj-Korrik të këtij viti.

Lajmi vjen ndërsa kompani të tjera teknologjike kanë investuar miliarda dollarë në AI. Por investitorët janë të shqetësuar nëse adoptimi i teknologjisë do tu kthejë atyre investimin. Megjithëse modelet e mëdha gjuhësore si Llama i kanë mahnitur përdoruesit me aftësinë e tyre për të gjeneruar prozë të ngjashme me njeriun me komandë, ata vazhdojnë të luftojnë me detyra të caktuara logjike dhe janë të prirur të bëjnë gabime faktike, duke kufizuar adoptimin e tyre në kontekstet e biznesit.