Meta ul çmimet e planeve me pagesë pa reklama në Europë

Reklamat e shënjestruara janë burimi kryesor i të ardhurave të Meta por autoritetet Europiane kanë bërë presion nga kompanisë që të ofrojë shërbimin pa reklama falas. Meta thotë se kjo ndikon negativisht.

Meta është vënë nën presion nga zyrtarët e Bashkimit Europian lidhur me reklamat e saj të shënjestruara në Facebook dhe Instagram.

Por kompania shpreson se mund të fitojë pëlqimin e autoriteteve rregullatorë duke bërë disa ndryshime në modelin e saj me reklama në vendet anëtare ku përfshihet edhe ulja e çmimit për planit me pagesë.

Duke filluar prej 13 Nëntorit planit me pagesë i cili heq reklamat do të shitet për 6 euro në ueb dhe 8 euro përmes platformat mobile iOS dhe Android. Kompania automatikisht do të kalojë të gjithë përdoruesit me planit me pagesë në çmimet më të ulëta.

Reklamat e shënjestruara janë burimi kryesor i të ardhurave të Meta por autoritetet Europiane kanë bërë presion nga kompanisë që të ofrojë shërbimin pa reklama falas. Meta thotë se kjo ndikon negativisht.

BE-ja nuk e mori mirë lëvizjen e Meta për të ofruar një plan me pagesë pa reklama të shërbimeve të saj ndërsa po hetohet për modelin “prano ose paguaj.” Në Korrik BE-ja tha se Meta ka shkelur ligjet e DMA me këtë plan.