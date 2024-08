Microsoft Edge mund të shpjegojë dokumentet PDF përmes AI

Në versionin e fundit beta të shfletuesit Edge tani është një buton i ri në shiritin e menusë të lexuesit PDF quajtur Generate smart keywords for this document with Copilot AI.

Lexuesi i integruar i PDF-ve në shfletuesin Microsoft Edge është duke u pajisur me më shumë veçori AI. Fuqizuar nga Copilot AI, Edge tani mund të marrë pikat kryesore të informacionit nga një dokument PDF duke ju ndihmuar të kuptoni më mirë çfarë përmban.

Butoni pikërisht atë çfarë nënkupton kur klikohet. Duke përdorur AI analizon përmbajtjen e PDF-së dhe gjeneron disa pika kyçe të tij. Më pas duke klikuar mbi këto pika do të shfaqen përshkrime të gjeneruara nga AI.

Aktualisht është funksionalitet i disponueshëm vetëm në versionin beta të Microsoft Edge ndërsa nuk e dimë kur do të bëhet gjerësisht i disponueshëm. Për të shkarkuar versionin beta duhet të shkoni në uebsajtin Microsoft Edge Insider.