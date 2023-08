Microsoft i jep lamtumirën Xbox 360 me mbylljen e dyqanit vitin e ardhshëm

Çdo përmbajtje e blerë nga Xbox 360 store do të mbetet në librari dhe përdoruesit mund ta shohin në pajisjet Windows 10, Windows 11, Xbox One dhe Xbox Series X dhe S.

Microsoft zbuloi se dyqani Xbox 360 do të mbyllë dyert. Përdoruesit nuk do të mund të blejnë më lojëra, ekspansion apo çdo gjë tjetër në Xbox 360 e as Marketplace pas datës 29 Korrik 2024.

Çdo lojë origjinal Xbox ose Xbox 360 dhe DLC do të mbeten të disponueshme për Xbox One ose Xbox Series X dhe S.

Microsoft Movies & TV do të ndalojë së funksionuari në konsolë në të njëjtën ditë dhe përdoruesit nuk mund ta përdorin për të parë filma dhe shfaqje.

Ndërkaq funksionalitet multiplayer do të mbështeten në Xbox 360 për sa kohë publikuesit dhe zhvilluesit e mbajnë serverët e tyre aktive.

Konsola Xbox 360 ka mbushur 18 vite dhe kanë kaluar 5 vite që nga debutimi i lojës së fundit dhe për këtë arsye nuk ka kuptim për Microsoft të mbajë dyqanin hapur për të.

Mbyllja e dyqanit do ti ndalojë përdoruesit të blejnë sende dixhitale.