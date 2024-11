Mijëra iz’raelitë në protesta kërkojnë dorëheqjen e Ne’tanyahut

Mijëra izraelitë dolën në rrugë në Tel Aviv, Kudsin Perëndimor dhe Haifa për të protestuar kundër shkarkimit të ministrit të Mbrojtjes, Yoav Gallant nga kryeministri Benjamin Netanyahu dhe kërkuan dorëheqjen e tij, raporton Anadolu.

Qendra e protestave ishte rruga “Kaplan”, e cila u mbyll nga policia me barriera hekuri, në kryeqytetin Tel Aviv, e cila u bë simbol i protestave kundër rregulloreve gjyqësore të qeverisë së Netanyahut.

Protestuesi izraelit, Iftak Brill, i cili erdhi në rrugën “Kaplan” për të protestuar kundër shkarkimit të ministrit Gallant nga Netanyahu tha: “Është e qartë për të gjithë se shkarkimi i Gallant-it nga kryeministri është për të zgjatur luftën dhe për të vazhduar politikën krejtësisht shkatërruese të ndjekur nga qeveria”.

“Gjatë vitit të fundit, ne kemi kuptuar se asgjë e mirë nuk mund të vijë nga qeveria. Personalisht njoh disa nga ata që mbahen robër në Gaza dhe vetë kryeministri izraelit ka bllokuar çdo përpjekje për t’i liruar ata”, tha Brill.

Duke kujtuar se kishte presion nga shumë vende, përfshirë presidentin amerikan Joe Biden, për të nënshkruar marrëveshjen e shkëmbimit të të burgosurve, Brill tha se Netanyahu i bllokoi të gjitha këto përpjekje.

“Unë nuk jam shumë optimist për të ardhmen e vendit. Jam shumë i shqetësuar për atë që po ndodh në Gaza tani”, tha Brill.

“Po flas si dikush, shtëpia e prindërve të të cilit u shkatërrua gjatë luftës me Hamasin. Ne shohim se çfarë po bën Izraeli në Gaza tani dhe do të shkojë shumë, shumë keq, kështu që do të pendohemi në vitet e ardhshme”, tha ai.

– “Netanyahu u dha një dhuratë të madhe armiqve tanë”

Një nga protestuesit në rrugën “Kaplan”, Shahul Navon i cili tha se ka shërbyer më parë në ushtrinë izraelite, tha: “(Duke emëruar Gallant-in), Netanyahu u dha një dhuratë të madhe armiqve tanë”.

Duke vënë në dukje se Netanyahu e ka tërhequr vendin drejt autoritarizmit, Navon tha se protestuesit dolën në rrugë “për të ndaluar çmendurinë e Netanyahut”.

“Ajo që kërkoj nga Netanyahu është që ai të japë dorëheqje menjëherë sot, pa bërë asgjë. Le të ulet në shtëpi, të marrë pjesë në gjyqin e tij dhe të na lërë të qetë”, tha Navon.

Protestuesi Mirav, i cili e përshkroi shkarkimin e Gallant-it si një vendim krejtësisht të papërgjegjshëm, tha: “Ky është thjesht përdorimi i politikës për të çuar përpara qëllimet e tij personale dhe politike”.

Ai theksoi se kërkesa e tyre kryesore është që “Izraeli të qeveriset nga një qeveri shumë më e mirë që do të përpiqet për zgjidhje paqësore dhe një jetë më të mirë për të gjithë”.

Shkarkimi i ministrit të Mbrojtjes, Yoav Gallant nga kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu dje u prit me protesta në të gjithë vendin.

Duke deklaruar se shkarkimi i tij ishte rezultat i mosmarrëveshjes së tij me Netanyahun për tre çështje, Gallant theksoi se e para prej tyre ishte “qëndrimi i tij fiks se të gjithë në moshën madhore duhet të shërbejnë në ushtri”.