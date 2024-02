Mijëra njerëz në Francë dhe Zvicër, thirrje për armëpushim të menjëhershëm në Gaza

Mijëra njerëz u mblodhën të shtunën në Francë dhe Zvicër për të bërë thirrje për një armëpushim të menjëhershëm në Rripin e Gazës.

Në Paris, qindra protestues, me flamuj palestinezë dhe të Afrikës së Jugut, denoncuan sulmet e vazhdueshme izraelite në Gaza, sipas një korrespondenti të Anadolu.

Duke kritikuar presidentin francez Emmanuel Macron për “bashkëfajësi” në sulmet e Izraelit ndaj palestinezëve, protestuesit i kërkuan qeverisë të punojë drejt paqes në Lindjen e Mesme.

Tubimi që nisi pasdite u bashkua me një tjetër demonstratë të zhvilluar në të njëjtën kohë kundër ligjit të shumëkontestuar të emigracionit.

Ligji i imigracionit, i cili akuzohej se ishte i ndikuar nga e djathta ekstreme, u miratua nga parlamenti në dhjetor dhe u miratua pjesërisht nga Këshilli Kushtetues javën e kaluar.

Në Gjenevë, mijëra protestues marshuan nëpër qendrën e qytetit në mbështetje të popullit të Gazës.

Ata shprehën gjithashtu solidaritetin me agjencinë e OKB-së për refugjatët palestinezë (UNRWA).

Marshi shumëgjuhësh përfundoi në zyrën e OKB-së në Gjenevë.

🚨A mass demonstration in the Swiss city of Geneva in support of Palestine and to demand an end to the occupation’s aggression on the Gaza Strip. pic.twitter.com/xmITrd9YCQ

