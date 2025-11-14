Mijëra njerëz pa energji elektrike pas stuhive që goditën Australinë verilindore

Më shumë se 11.000 shtëpi mbetën pa energji elektrike të premten, pasi stuhi të forta goditën shtetin verilindor australian Queensland, transmeton Anadolu.
Stuhia mbi zonën e Brisbane solli shi të rrëmbyeshëm, breshër dhe erëra të forta, duke shkaktuar vonesa për udhëtimet, sipas Korporatës Australiane të Transmetimeve (ABC).
Stuhia u zhvendos në verilindje nga rajoni i Brisbane drejt detit. Qyteti i Toowoomba gjithashtu përjetoi stuhinë, e cila solli shi.
Sipas parashikuesit të lartë të Byrosë së Meteorologjisë, Felim Hannify, stuhitë ishin “të shkurtra dhe të mprehta”.
Hannify tha se stuhi të forta priten të shtunën në bregdetin juglindor dhe rajonin Darling Downs.