Mijëra persona mbesin të pastrehë pas zjarrit në kampin e refugjatëve në Bangladesh

Mijëra njerëz kanë mbetur pa strehë pasi një zjarr masiv shpërtheu në një kamp refugjatësh të mbushur me njerëz në Rohingya në Bangladeshin juglindor.

Zjarri, i cili tani është vënë nën kontroll, ka përfshirë rreth 2000 strehimore në kampin Cox’s Bazar të dielën.

Vlerësohet se rreth 12 mijë njerëzve, shumica e të cilëve i shpëtuan dhunës në Birmaninë fqinje, u janë shkatërruar banesat, shkruan BBC.

Nuk dihen ende shkaqet e zjarrit dhe nuk raportohet për viktima.

Zjarri filloi rreth orës 14:45 me orën lokale dhe shpejt shpërtheu nëpër strehimore.

“Rreth 2,000 strehimore janë djegur, duke lënë rreth 12,000 shtetas të Birmanisë të zhvendosur me forcë pa strehë”, i tha agjencisë së lajmeve AFP Mijanur Rahman, komisioneri i refugjatëve në Bangladesh.

Zjarri u vu nën kontroll brenda tri orëve, por të paktën 35 xhami dhe 21 qendra mësimore për refugjatët u shkatërruan gjithashtu, shtoi ai.

Hrusikesh Harichandan, nga Federata Ndërkombëtare e Shoqatave të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe, i tha BBC-së se kampi kishte pasur “dëme masive”. /koha

Massive fire in a Rohingya refugee camp in Bangladesh- Rohingya is probably the worst suffering ethnic group in the world and no one seems to care! pic.twitter.com/86rRQB5l7H

— Ashok Swain (@ashoswai) March 5, 2023